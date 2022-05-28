Оккупанты за минувшие сутки пытались развить успех на Бахмутском направлении и выйти в тыл подразделений ВСУ с целью нарушить пути логистического обеспечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. Также вражеские подразделения при поддержке минометов и артиллерии проводили наступательные и штурмовые действия в районах Нагорного, Васильевки, Камышевахи и Возрождения. Действия противника успеха не имели, поэтому подразделения кафиров были вынуждены отойти. Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили передовой командный пункт российских кафиров на территории Донецкой области. В результате обстрела уничтожено здание, в котором находились более 20 российских офицеров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.