На портале "Действие" предприниматели могут воспользоваться новой услугой – есть Декларация. Это документ, который на время военного положения заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры. Как отметили в пресс-службе, подать Декларацию в Действия можно за несколько кликов, ведь она не требует рассмотрения чиновником. И сразу можно начать работать. "Теперь не нужно собирать груды бумажных документов и идти в органы власти, чтобы получить разрешительные документы — оформление есть Декларации в Действии займет не более 3 минут и полностью бесплатное", — говорится в сообщении. Например, чтобы открыть аптеку, теперь не нужно ходить десятками кабинетов, получать заключение и регистрировать противопожарную декларацию, ждать 10 дней лицензию на право розничной торговли лекарственными средствами — достаточно просто подать Декларацию в Действии. Подать еДекларацию могут: предприниматели, у которых истек срок действия разрешительных документов до начала военного положения, предприниматели, планирующие вести деятельность, для которой необходима лицензия, предприниматели, которые в условиях войны изменили вид деятельности и начинают вести деятельность, для которой требуется лицензия. Проверить, можно ли работать по Декларации, можно по этой ссылке. Как подать Декларацию в Действии: авторизуйтесь на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи, заполните онлайн-форму, укажите, где планируете работать, и выберите нужный вам разрешительный документ, подпишите сформированную декларацию электронной подписью. Чтобы воспользоваться услугой, перейдите по ссылке. Услуга реализована Минцифрой совместно с Минэкономики и Офисом эффективного регулирования BRDO. Напомним, в простудке "Действие" появилась возможность подать заявки на получение статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ). После этого можно будет получить финансовую помощь 2000-3000 гривен на карту Поддержка. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.