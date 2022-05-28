В результате наступательных действий подразделений Вооруженных сил Украины на Южнобужском направлении враг понес потери и был вынужден занять оборону на невыгодных рубежах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. Также благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины враг понес значительные потери и отступил в районе села Новодаровка Запорожской области. Ранее мы сообщали, что 27 мая на юге Украины ВСУ контратаковали противника. Боевые действия проходили в населённом пункте Давидов Брид. Украинские военные предпринимают попытки разрезать российскую Правобережную группировку пополам. В результате противник потерял 63 человека и 19 единиц боевой техники. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.