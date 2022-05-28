28 мая 2022 года по православному календарю почитается память преподобного Пахомия Великого. В народе праздник всегда звали Пахом Теплый. В этот день соблюдали определенные традиции, запреты и следили за погодой. Что можно и нельзя делать на Пахоме, привычках, приметах и у кого день ангела – читайте ниже в нашем материале. Что нужно сделать в этот день, важные традиции В этот день можно сажать огурцы (но до обеда), если вы этого не сделали. В народе верили, что урожай будет хорошим. Можно и нужно наводить порядки во дворе, то есть на придомовых территориях: чинить, красить, белить и так далее. Приметы на Пахома Багряный восход солнца означает, что летом будет жара и мало осадков. Летает много паутины – к жаркому лету. Услышите крик вороны – к хорошему известию, а скрежет сороки – к деньгам. В небе после дождя видна радуга — непогода больше не вернется. Если день теплый, то рыбалка будет хорошей. Что нельзя делать в этот день Ссориться, ругаться, желать любому злу, думать плохо о других людях. Сажать во что бы то ни стало на огороде после обеда, иначе не сойдет. Девушкам – рассказывать о своих планах, потому что не сбудутся. Вытираться чужим полотенцем, чтобы не унести себе проблемы другого человека. Оставлять грязную посуду. Смотреть свое отражение в воде. Ловить птиц и охотиться на них. День ангела 28 мая отмечают люди с именами: Анастасия, Игнат, Дмитрий, Макар, Пахом. Обязательно поздравьте именинников с праздником. Ранее мы писали о календаре праздников на июнь 2022 года. Будут ли дополнительные выходные, какие важные даты отметим. Также сообщалось, когда украинцы отпразднуют Троицу.