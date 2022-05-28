Российские войска начали прямые атаки на Северодонецк Луганской области, несмотря на то, что еще не полностью оцепили город. Во время войны они плохо себя показали в операциях в застроенной городской местности и вряд ли смогут быстро продвинуться в самом Северодонецке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Эксперты отметили, что российские силы продолжают наращивать позиции вокруг города, но еще не оцепили украинских защитников. ВСУ держат оборону на востоке Украины и замедлили продвижение кафиров. "Российские силы, скорее всего, продолжат постепенное наступление и могут в ближайшие дни оцепить Северодонецк, но российские операции вокруг Изюма остаются в тупике, и российские войска, вероятно, не смогут увеличить темпы своего наступления", — говорится в сообщении. Напомним, российские диверсанты захватили гостиницу на окраине Северодонецка. Мы также писали о том, что в окрестностях Северодонецка идут тяжелые бои. При этом ВСУ продолжают держать оборону в районе Золотого и Екатериновки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.