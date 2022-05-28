Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух российских банков за финансирование северокорейской программы по созданию оружия массового поражения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. За участие в закупках и получении доходов для северокорейских организаций под экономические санкции попали Дальневосточный банк и банк Sputnik. Вашингтон также ввел персональные санкции против Чон Эн Нама из Беларуси за поддержку северокорейских организаций, связанных с разработкой баллистических ракет. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты инициировали голосование в Совете Безопасности ООН по новой резолюции по Северной Корее за ее возобновление запусков баллистических ракет. Напомним, что КНДР произвела запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря. Запуск Пхеньян провел во время визита президента США Джо Байдена в Азию. Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.