Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне, штат Техас, указал, что в свою президентскую каденцию не навел порядок с преступностью в стране. Но в случае повторного выдвижения на пост президента сделает это максимально быстро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. "Если я когда-нибудь сделаю снова, а именно, выдвинусь на пост президента и выиграю, я обрушусь на насильственные преступления, как этого никто никогда не совершал", — заявил Трамп. Экспрезидент ранее неоднократно намекал, что готов снова сразиться за президентский пост в 2024 году, но прямо об этом никогда не заявлял, ссылаясь на то, что в таком случае на него будут распространяться специальные налоговые правила. Ранее сообщалось, что Илон Маск заявил, что разблокирует аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter. Предприниматель добавил, что такие запреты подрывают доверие к соцсети. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.