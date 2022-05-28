"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на субботу, 28 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 28 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому рекомендуют проверять информацию на сайте компании. Напомним, глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин рассказал, сколько компания ежедневно тратит топлива на вагон с телами российских оккупантов. Мы также писали о том, что "Укрзалізниця" добавляет еще 6 рейсов по маршруту Чернигов – Нежин и обратно. Кроме того, будут еще добавлены рейсы по маршруту Конотоп — Нежин. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.