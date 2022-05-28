Компания AppMachine в Нидерландах запустила приложение, которое превращает телефон в карманный переводчик и помогает общаться на украинском языке. Приложение называется Рryvit. В нем доступны три языка – украинский, нидерландский и английский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. Мобильное приложение позволяет записывать отдельные фразы и диалоги, и в дальнейшем переводить их текст на один из трех доступных языков. Ранее мы писали, что японский производитель умных переводчиков Pocketalk подарил посольству Украины в Японии тысячу карманных устройств, чтобы облегчить языковые трудности, с которыми сталкиваются многие беженцы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.