Погода в Украине в воскресенье, 29 мая, будет с дождями разной интенсивности в некоторых регионах, иногда с грозами, вызванные влиянием атмосферных фронтов и слабо развитой циклонической деятельностью. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра и синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog. В целом в этот последний выходной день мая температура воздуха будет комфортна, порывы не ожидаются – сила ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. На западе Украины будут дожди. Так, осадки прогнозируются в Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Хмельницкой областях. В среднем в регионе температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, днем +17…+21 градусов. В Карпатах прохладнее: ночью +1…+6 градусов, днем +12…+17 градусов, пройдут грозы. В северных областях – без осадков. Столбики термометров не будут опускаться ниже +6 градусов ночью, а в дневное время в среднем будут показываться +19…+21 градусов. В центре Украины есть вероятность дождей. Ночью температура воздуха составит +8…+13 градусов, днем +19…+21 градусов. В южных областях осадки ожидаются местами в Николаевской (с грозой), Одесской, Херсонской и частично в Запорожской областях. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, днем +17…+25 градусов (теплее будет в Херсонской и Запорожской областях: до +27 градусов). На востоке Украины ожидаются осадки. Так, умеренные дожди будут в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, а грозы – в Донецкой и Луганской областях. Температура воздуха ночью составит +12…+15 градусов, днем +20…+24 градусов. Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют жару на следующей неделе в Украине. Напомним также, перед этим синоптики рассказали, что украинцев ждет "контрастное" лето — с погодными перепадами, как было и этой зимой.