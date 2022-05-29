Сегодня, 29 мая, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, местами прогнозируют грозы. При этом на западе ночью температура воздуха упадет до +4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в центральных, южных и восточных областях и в Карпатском регионе днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +7+9, днем +19+22 градуса; на западе ночью +4+10 градусов, а днем +17+21; в восточных областях ночью +12+15, днем +20+25 градусов; на юге страны ночью +12+17 градусов, а днем +22+26; в центральных областях ночью +8+13, днем +19+22 градуса. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8+10 градусов, днем +20+22. Напомним, по данным синоптиков, погода в Украине в ближайшие дни станет жаркой. Столбики термометров поднимутся за +30 градусов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.