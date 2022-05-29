В Луганской области российские кафиры уничтожили более 17 тысяч гектаров леса. Сумма ущерба окружающей среде превышает 38,3 млрд. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции. Отмечается, что в результате пожаров получили повреждения территории природно-заповедного фонда Национальный природный парк "Кременские леса", гидрологический заказник местного значения "Кременские каптажи" и часть Луганского природного заповедника "Трехизбенская степь". "Специалисты Госэкоинспекции в Луганской области с помощью современных космических технологий обнаружили масштабные лесные пожары в Луганской области и произвели расчет ущерба, который составляет 38,3 млрд гривен", — говорится в сообщении. Ранее мы уже сообщали, что кафиры уничтожают уникальный заповедник под Херсоном. Из-за действий российских кафиров на Кинбурнской косе возникли масштабные пожары. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.