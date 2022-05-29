Российские военные пытаются вытащить из воды у острова Змеиный пораженный десантный катер типа "Раптор", и переправить его в пункт базирования Донузлав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Юг". "Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава Черноморского флота рашисты пытаются подлатать "утопленниками", — говорится в сообщении. Кроме того, корабельные группировки в Черном море держат актуальную угрозу ракетных ударов по территории Украины. Украинские военные также рассказали о том, что реактивными системами залпового огня "Ураган" кафиры снова обстреляли Николаев. Боеприпасы разорвались во дворах жилых многоэтажек. В результате обстрела повреждены 8 домов. 1 человек погиб на месте, 7 — получили ранения разной степени тяжести. Также противник пытается удержаться на построенных рубежах обороны. Продолжает вести артиллерийско-минометный огонь по населенным пунктам и по нашим позициям. Военные РФ используют разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 для обнаружения и нанесения поражения по нашим подразделениям. Напомним, российские кафиры нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего практически уничтожен один из местных заводов. Мы также писали о том, что оккупационные власти Херсонской области отложили "референдум" до следующего года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.