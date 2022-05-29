"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 29 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 29 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому украинцам советуют проверять актуальную информацию на сайте компании. Напомним, "Укрзализныця" с 30 мая добавила еще шесть рейсов по маршруту Чернигов – Нежин. Кроме того, будут еще рейсы по маршруту Конотоп — Нежин. Мы также писали о том, что "Укрзализныця" с 27 мая запустила новые рейсы по маршруту Тетерев – Борщаговка. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.