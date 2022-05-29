В Еврокомиссии по проекту эмбарго по РФ предложили временно исключить нефтепровод "Дружба". Отложить блокировку могут до июня или декабря 2024 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Отмечается, что трубопровод является основным источником импорта сырой нефти в Венгрию. Именно поэтому эта страна заблокировала новый пакет рестрикций по отношению к РФ. "Это предложение даст больше времени Венгрии, которая выступила против соглашения, чтобы найти техническое решение, удовлетворяющее его энергетические потребности", — заявили источники издания. При этом они добавили, что новый проект эмбарго также учтет "озабоченность других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию" На этом фоне в проект эмбарго было предложено включить ограничения реэкспорта российской нефти в другие государства-члены или третьи страны. После ЕС планируется встретиться в воскресенье, 29 мая, чтобы обсудить пересмотренный пакет. Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза в скором времени примут решение по эмбарго на российскую нефть. Это может произойти до конца этого месяца. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. .