В субботу, 28 мая, в штате Риверс на юге Нигерии по меньшей мере 31 человек погиб во время давки за едой в церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В полиции рассказали, что сотни людей, рано утром пришедших за едой в церковь, прорвались через ворота, спровоцировав тем самым давку. "Люди были там раньше, некоторые потеряли терпение и начали спешить, что привело к давке. Полиция находится на месте, следя за ситуацией, пока идет расследование", — сказала пресс-секретарь полиции штата Риверс Грейс Айриндж-Коко. Напомним, Минобороны Британии призвало Россию разблокировать экспорт зерна из Украины, чтобы помочь странам, где может развиться голод. Мы также писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глобальный кризис надвигающейся на планету продовольствия никак не связан с наложенными на Россию западными санкциями. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.