В Северодонецке Луганской области украинские силы находятся в сложной оборонительной позиции, поскольку бои проходят в окрестностях города. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. По его словам, одни из самых ожесточенных боев велись возле гостиницы "Мир" на окраине Северодонецка. "Настоящее сражение слышно в районе главного автовокзала. Наши военные находятся в жесткой оборонительной позиции. Город постоянно поддается обстрелу. Гуманитарный штаб, который находится в городе, сегодня практически обездвижен, поскольку передвигаться по городу опасно, а работа штаба прекращена", — отметил Стрюк. Он также сообщил, что в городе не работает мобильная связь и отключено электричество. "Мы снабжали город водой с помощью электричества, насосных станций. Имеющаяся вода — из открытых колодцев с генераторами. В городе около шести-семи колодцев. Это крайне опасно, как только люди соберутся набрать воду, там начнется обстрел", — добавил. он. Стрюк, однако, выразил уверенность в том, что город сможет продержаться с некоторыми доставляемыми дорогой ограниченными запасами. Он заявил, что, несмотря на всю сложность ситуации, добраться до города все еще возможно, хотя это и крайне опасно. По его словам, эвакуация тоже очень опасна. При этом приоритет дают раненым. Сейчас в Северодонецке доступен только начальный уровень медицинской помощи. Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк находится под украинским флагом. Он тоже рассказал, рассказал, где ведутся бои. Ранее британская разведка назвала главный пункт наступления русских войск на Донбассе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.