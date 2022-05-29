Сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ вблизи парижского стадиона "Стад де Франс" в преддверии финального матча футбольной Лиги чемпионов. Задержаны 46 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro. Беспорядки произошли, когда группы из десятков безбилетных болельщиков предприняли попытки прорваться на стадион. По словам очевидцев, некоторым из них это удалось. В итоге из-за беспорядков матч, который планировалось начать в 22:00 по Киеву, пришлось перенести на более позднее время. Это позволило занять свои места части болельщиков, которые из-за напряженной обстановки не смогли вовремя зайти на стадион. Ситуация осложнялась тем, что в Париже в субботу бастуют сотрудники общественного транспорта. Поэтому зрителям советовали заранее приезжать в "Стад де Франс". Финальный матч вызвал особый интерес у фанатов из Англии: около 60 тысяч из них приехали в Париж, причем две трети – без билетов на игру. При этом, по словам очевидцев, попытки прорвать на стадион предпринимали не англичане, а жители Парижа. Матч завершился победой "Реала" со счётом 1:0.