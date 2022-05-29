Крупнейший в Японии и второй по размеру в мире производитель строительной техники и оборудования компания Komatsu возобновила поставки техники в Украину. Раньше они были прекращены из-за войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei. Отмечается, что поставки были возобновлены в те районы Украины, которые руководство компании оценивает как безопасные, в частности, в столичный район и на запад страны. Подчеркивается, что поставки в восточную часть Украины возобновлены не были, как и поставки продукции на территорию РФ. Ранее Министерство труда Японии анонсировало гранты для компаний, которые будут нанимать украинцев. За прием на работу беженцев они смогут получить до 600 тысяч иен (более 139 тысяч грн). Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.