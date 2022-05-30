Гороскоп на июнь 2022 года подскажет, каким именно знакам Зодиака больше не повезет в первый месяц лета. Они могут столкнуться с проблемами на работе, в семье, в отношениях или с деньгами. Об этом пишет Joy-Pup. Лев В июне Львам нужно быть готовыми к бою, и не избегать его. Будьте спокойнее и контролируйте некоторые свои реакции, с которыми вы можете переборщить. Вам нужно быть сдержанными. Астрологи говорят, что июнь будет испытанием для ваших любовных отношений – возможны ссоры и недоразумения с вашей второй половинкой. Весы Если ваша работа связана с отчетами и документацией, будьте внимательны в июне, иначе ошибка грозит потерей денег. Отношения в браке или с любимым человеком будут нестабильными. Если хотите их сохранить, приготовьтесь идти на компромиссы. Здоровье может приподнять, поэтому прислушайтесь к сигналам организма. Рыбы В любви у Рыб будет затишье, что позволит сосредоточиться на работе и карьере – это единственная сфера, где все будет неплохо. Те знаки, у которых есть пара, постигнет разочарование в своем партнере. Не откладывайте проблемы со здоровьем на потом, при неприятных симптомах сразу обращайтесь к врачу. Раньше мы писали, кому из знаков Зодиака сильно повезет с деньгами. Также сообщалось, для кого лето станет временем больших перемен.