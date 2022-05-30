Канада попросила Южную Корею поставить ей артиллерийские снаряды вместо тех, что Оттава направила в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Канада предоставила Украине буксируемые гаубицы M777, стреляющие 155-миллиметровыми снарядами. На минувшей неделе министр обороны Анита Ананд объявила, что Канада направит дополнительно 20 000 снарядов в Украину. Представитель Министерства обороны Южной Кореи подтвердил, что Оттава сделала запрос на покупку снарядов. Южнокорейская телекомпания SBS со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Министерства обороны Южной Кореи заявила, что сделка может включать в себя до 100 тысяч снарядов из резервов Южной Кореи, которые будут проданы по цене ниже рыночной. Южная Корея является крупным производителем 155 мм боеприпасов. Напомним, ранее стало известно, что 23 апреля Канада отправила в Украину гаубицы типа M777, снаряды к ним, а также бронебойные снаряды для противотанковых ружей Carl Gustaf. По информации канадского правительства, это вооружение уже передано украинской армии. Также мы писали, что 21 мая американские военные скачали новую партию гаубиц типа M777 для ВСУ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.