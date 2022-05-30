Российские оккупанты проводят перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ. Для авиационной поддержки подразделений в районе севернее города Изюм Харьковской области противник удерживает в готовности к применению к вертолетной эскадрилье Ка-52. В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений оккупанты переместили во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники. При этом для повышения оперативности опрокидывания войск и техники захватчики восстановили железнодорожный мост в районе города Купянск Харьковской области. Напомним, на оккупированном Донбассе мобилизованные устроили перестрелку с российскими военными. Мы также писали о том, что кафиры обустраивают трупосвалки в супермаркетах Мариуполя. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.