На Донецком направлении подразделения армии РФ основные усилия сосредоточили на ведении наступательных действий с целью окружения ВСУ в Лисичанске и Северодонецке, а также в блокировании основных логистических путей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. Напомним, ВСУ провели успешную контратаку под Кривым Рогом Днепропетровской области, уничтожив при этом вражеские вертолеты, самолет Су-35, установки "Град", современные танки Т-72 и 69 оккупантов. Мы также писали о том, что ВСУ провели контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции – разделение группировки врага на несколько частей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.