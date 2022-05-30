Сегодня, 30 мая, в Украину зайдет циклон с атмосферными фронтами, поэтому в большинстве регионов погода ухудшится. Дожди, грозы, местами шквалы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине умеренный дождь ночью в большинстве западных, Винницкой и Житомирской областях, днем в Черниговской области сильный дождь, местами грозы. При этом в восточных и большинстве южных областей без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях с переходом на западный, 5-10 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +9+13, днем +21+23 градуса; на западе ночью +11+13 градусов, а днем +20+23; в восточных областях ночью +10+14, днем +26+29 градусов; на юге страны ночью +11+16 градусов, а днем +20+28; в центральных областях ночью +12+14, днем +25+28 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице пройдут кратковременные дожди с грозами, иногда возможны сильнейшие порывы ветра. Столбики термометров ночью покажут +12+14, а днем поднимутся до +21, +23 градусов. Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни станет жаркой. Столбики термометров поднимутся за +30 градусов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.