Российские пропагандисты создают фейки, посредством которых пытаются дискредитировать украинских соискателей защиты в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Людмилы Денисовой. Медиа РФ распространяют информацию об "усталости" жителей Европы от украинцев, неудобствах, которые они причиняют гражданам европейских стран и россиянам, проживающим в Европе. Кроме того, российские пропагандисты рассказывают, что поддержка граждан Украины в Европе с каждым днем становится все менее активной. "Дегуманизация, создание негативного образа украинцев за границей – это очередная манипуляция России в попытках нивелировать поддержку Украины со стороны цивилизованного мира, внушить атмосферу ненависти и враждебности к ним в русскоязычной среде ЕС и подстрекнуть к дискриминации", — заявила Денисова. По ее словам, российская пропаганда действует преимущественно на внутреннего потребителя, о чем свидетельствует поддержка Украины и украинцев как на государственном уровне стран ЕС, так и на уровне рядовых европейцев, демонстрирующих солидарность с украинским народом. "Несмотря на усилия России дискредитировать украинцев, Украина – это Европа, как бы агрессор не пытался убедить мир в обратном", – подчеркнула омбудсмен. Напомним, Денисова заявила, что российские кафиры за неделю подвергли "фильтрации" несколько тысяч жителей Мариуполя. Ранее Денисова рассказала о том, что Кремль вынуждает крымчан сдавать кровь для раненых кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.