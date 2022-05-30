Россия может существенно снизить добычу нефти – на 20-30%, или на 7-8 млн баррелей в сутки. Причиной сокращения добычи называют понижение спроса на российскую нефть на мировом рынке и введенные против РФ санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ". По прогнозам экспертов, из-за наложенных санкций Россия в этом году может потерять до 17% нефтяной добычи. Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза в скором времени примут решение по эмбарго на российскую нефть. Это может произойти позже этого месяца. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.