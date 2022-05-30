"Укрзалізниця" опубликовала график эвакуационного поезда на понедельник, 30 мая. Компания назначила на сегодняшний день дополнительно один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 30 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому украинцам советуют проверять информацию на сайте компании. Напомним, "Укрзализныця" продолжила разветвление сети Kyiv City Express. Так с 27 мая пассажирам стали доступны новые рейсы по маршруту Тетерев – Борщаговка и обратно. Мы также писали о том, что "Укрзалізниця" с 30 мая добавляет дополнительно шесть рейсов по маршруту Чернигов – Нежин. Кроме того, стали доступны еще рейсы по маршруту Конотоп — Нежин. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.