Утром враг нанес ракетный удар по Одесской области. Атаке подвергся неработающий мост через Днестровский лиман. Ударной волной повреждены несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука. Также зенитным подразделением оперативного командования "Юг" была уничтожена одна вражеская крылатая ракета типа "Х", выпущенная российским стратегическим бомбардировщиком из акватории Черного моря по Одесской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.