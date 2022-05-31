31 мая – день памяти мученика Феодота Анкирского, мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Кристины, мучениц семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Еврасии, Матроны и Иулии, Память святых. Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы – читайте дальше в материале Styler. Феодот и девы, избравшие для себя Иисуса небесным женихом, жили в III веке в городе Анкире Галатийской. Феодот был владельцем небольшой корчмы и гостиницы. Во времена гонений ни христиан при императоре Диоклетиане правителем Анкиры был поставлен Феотекн, который приказал всех христиан подвергать мукам и казням. Этот день знаменовал собой провода красотки весны и встречу жарким летом. Если май был очень теплым и даже жарким, то сезон купания в открытых водоемах начинался раньше – еще в конце весны, а если ненастный, тогда позже – в июне месяце. В этот день накрывались пышные столы, на которых блюда стояли в изобилии. Крестьяне сами угощались и угощали гостей. Главным блюдом праздничного стола считался румяный пирог круглой формы, а начинка у него была из молодого зеленого лука с вареным яйцом. Он считался символом весны, форма пирога напоминает круглый диск Солнца, начинка – весеннюю зелень. Перед тем, как его есть хозяин дома, читал в слух слова благодарности: Приметы на 31 мая С давних времен существуют погодные приметы на этот день: листья дуба полностью распустились — до хорошего урожая; Зозуля долго кует – в ближайшее время будут теплые дни; дуб распустил листья раньше ясеня – лето будет засушливым. Что нельзя делать в этот день В эту дату запрещено работать. Отказывать бездомным и беспомощным. Начинать что-нибудь новое, увольняться с работы или переходить на новую. Чинить обувь и одежду. Стречь волосы и ногти. Нельзя выбрасывать остатки из стола. Как мы ранее писали, у украинцев из-за войны будет меньше выходных в июне. Читайте также, календарь церковных праздников на Июнь 2022, какие важные даты и будут ли дополнительные выходные.