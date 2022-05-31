Еще задолго до презентации AirPods Pro 2 аналитики и фанаты Apple предполагают, какими могут быть новые наушники, какую начинку они получат и чем будут отличаться от прошлогодней версии. Специалисты интернет-магазина Stylus приоткрывают завесу и рассказывают о возможностях и функциях будущей новинки.

Дата выхода AirPods 2

Точная дата выхода новых наушников Apple пока неизвестна, но если посмотреть на презентации прошлых годов, то можно предположить, что мероприятие пройдет в сентябре. Предположительно, новые Аирподс Про 2 покажут вместе с новыми Айфонами, и если это действительно так, то дата выхода AirPods Pro 2 — 14 сентября 2022. А оформить предзаказ можно прямо сейчас на сайте интернет-магазина Stylus.

Дизайн

Аналитики сообщают, что наушники получат новый корпус, который будет еще меньше по сравнению с предыдущей моделью. Теперь гарнитура будет представлять собой маленький шарик с силиконовым вкладышем. AirPods Pro 2 поколения традиционно изготовят в белом цвете. На корпусе установят необходимые сенсоры и микрофоны. Кроме того, под решеткой на внешней стороне будет размещен микрофон для активного шумоподавления. Также наушники получат защиту от влаги и пыли по стандарту IPX4. Кейс останется компактным и поместится в карман или маленькую сумочку.

Какими будут AirPods Pro 2

В новые Аирподс установят усовершенствованный чип Н1. Он сможет еще быстрее обрабатывать сигналы и быстро подключаться к источнику воспроизведения звука. Также будет поддержка голосового помощника Siri, как и в прошлом поколении. Напомним, она активируется фразой «Привет, Siri». Помимо этого, в новых AirPods Pro 2 будет ряд следующих обновлений:

Активное шумоподавление позволит отключиться от шума вокруг и погрузиться в музыку, которая звучит в ваших ушах.

Использование адаптивного эквалайзера позволит подстроить звук в соответствии с предпочтениями пользователя в реальном времени.

Благодаря системе выравнивания внутреннего давления гарантировано комфортное использование устройства.

Точное расположение гарнитуры в ушах будет определять «умный» сенсор, и именно он будет отвечать за то, чтобы приостановить прослушивание или продолжить воспроизведение.

В AirPods Pro 2 будет новый драйвер с расширенной амплитудой, благодаря которому будет гарантировано минимальное искажение аудио.

Поддержка пространственного аудио с опцией отслеживания движений головы.

Усилитель с расширенным динамическим диапазоном для качественного воспроизведения контента.

Если верить инсайдерской информации, Apple AirPods Pro 2 получат поддержку Spatial Audio, которая гарантирует воспроизведение музыки с пространственным аудио Dolby Atmos. А это значит, что наушники будут выдавать еще больше качественного объемного звучания с полным погружением. AirPodsPro 2 предоставят слушателю отличный пространственный звук с классным балансом частот, включая насыщенные басы.

В AirPods Pro 2 также будет прозрачный режим — это обратный режим шумоподавления. Если активное шумоподавление снижает окружающий шум, то прозрачный режим позволяет слышать все, что происходит вокруг. И этот режим тоже полезен, ведь он позволяет слышать приближение автомобиля, объявление остановок в общественном транспорте.

Автономность Аирподс Про 2

По предварительной информации, новые AirPods Pro 2 получат более емкий аккумулятор в сравнении с предыдущей моделью. Таким образом, автономность составит минимум четыре часа в разговорном режиме и четыре часа в режиме прослушивания музыки. С активным шумоподавлением время автономной работы будет немного меньше — три часа. Если добавить ко всем этим показателям зарядный кейс, то автономность устройства составит примерно сутки со всеми подзарядками.

Будет и поддержка быстрой подзарядки, благодаря которой 5 минут подзарядки в футляре хватит на 60 минут использования. Также планируется поддержка технологии MagSafe, которая впервые появилась в iPhone 12 и уже есть в некоторых моделях AirPods. В комплекте с AirPods Pro 2 и зарядным беспроводным кейсом будет кабель Lightning.

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