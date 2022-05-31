Погода в Украине во вторник, 31 мая, будет теплая и иногда даже жаркая, ожидаются дожди в ряде регионов, местами с грозами. Ветер в последний день весны обещает быть умеренным, но иногда порывы. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра. Осадки в виде дождей 31 мая пройдут на северо-востоке Украины, а также в западных областях. Грозы возможны в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода. Какая температура воздуха Столбики термометров в дневное время покажут около +26…+31 градусов в юго-восточных и восточных областях, а на западе и севере страны +20…+25 градусов. Ночью температура воздуха составит +12…+16 градусов на Левобережье и +8…+10 градусов в западных областях. В Киеве ожидается небольшой дождь, но днем без осадков, прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха в Киевской области ночью составит +9…+14 градусов, днем около +20…+25 градусов. В самой столице будет ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градусов.

Карта погоды в Украине 31 мая (фото: meteo.gov.ua) Какая погода откроет лето А вот в первый день июня грозовые дожди ожидаются почти по всей Украине, разве что в центре, а также Николаевской и Одесской областях будет сухо. Температура воздуха особо не изменится, будет жара до +31 градуса на востоке и юге страны, около +23…+27 градусов в северных и центральных областях, и около +18…+23 градусов на западе Украины. Ранее сообщалось, что по прогнозу синоптика погода на этой неделе в Украине принесет ливни с грозами и иногда с градом, а также будет жара. Также мы писали о том, что синоптики обновили прогноз на июнь в Украине, и предупредили о ливнях и сильной жаре.