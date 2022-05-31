Нидерланды существенно увеличат бюджет вооруженных сил. Правительство одобрило выделение дополнительных 5 млрд евро ежегодно. Армия получит новые истребители F-35, комплексы противовоздушной обороны Patriot и новую ракетную систему против наземных целей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf. Сообщается, что Нидерланды дополнительно заказали шесть новых F-35 до 46 ранее оплаченных самолетов. Также ВВС страны получат ударные дроны Reaper. Также более 2 млрд. евро потратят на улучшение материально-технического обеспечения армии, а также медицинские войска. Напомним, в апреле Нидерланды запретили своим компаниям оплачивать поставки российского газа в рублях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.