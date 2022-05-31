Огурцы будут быстрее расти благодаря простым "подручным" удобрениям. Специалисты говорят, что начать собирать урожай хрустящих плодов вы сможете на 2-3 недели раньше, если будете следовать некоторым простым советам. Как это сделать – читайте ниже в нашем материале Как говорят эксперты, многое зависит от стимуляторов роста. При этом не обязательно покупать "спецхимию". Народные способы столь же эффективны. Кроме того, можно смело сочетать и магазинные удобрения и подручные. Дрожжи Возьмите теплую воду (не ниже 34 градусов) – 0,5 литра, Сухие дрожжи – 5 г Сахар – 1/2 чайной ложки Смешайте компоненты, дайте 10 минут настояться и добавьте 5 литров воды. Неплохо добавить в смесь "Хеллатин Калий" (до 20 грн) и настоять смесь еще 4 часа. Поливайте из расчета 0,5 литра на одно растение, но только свежим раствором. Хлеб Возьмите 0,5 кг черствого хлеба, дрожжей и сорняков, ведро воды. Все соедините и настаивайте двое суток. Перед применением процедите и приступайте к поливу. Зола В одном ведре воды (10 л) растворите 20 столовых ложек золы. Такую смесь следует настаивать 1-1,5 недели, периодически перемешивать. Перед применением процедите и поливайте под корень из расчета 0,5 литра на одно растение. Раньше мы писали, какой овощ нужно усадить рядом с помидорами, чтобы увеличить урожайность. Также мы писали, что куркуму можно выращивать в качестве комнатного растения, а не только покупать как специю.