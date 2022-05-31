Россия может потерять около 10 миллиардов долларов в год из-за эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти. Около двух третей российского импорта приходится на попадающие под ограничения морские поставки. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Bloomberg. Согласно оценке издания, санкции ЕС обойдутся России примерно в 10 миллиардов долларов в год, в том числе из-за того, что Москве придется продавать топливо в Азию со скидкой, где уже можно встретить цены ниже цены фьючерсов на нефть марки Brent. Напомним, лидеры ЕС достигли соглашения о запрете на импорт более двух третей нефти из России. Также на саммите в Брюсселе они достигли договоренности об отключении Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрете на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширении персональных санкций в отношении россиян. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к главам государств и правительствам стран ЕС, подверг критике Евросоюз за то, что шестой пакет санкций против России до сих пор не введен в действие.