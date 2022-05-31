В Польше изменяются правила выдачи бесплатных билетов украинцам, находящимся в стране с 24 февраля. Нововведения вступают в силу уже завтра. О том, что меняется для украинцев и какие правила остаются без изменений – в материале РБК-Украина. Новые правила Так, с 1 июня украинские пассажиры смогут бесплатного проезда только на маршрутах из и в следующие города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав, Жешув. Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными. Такой поездкой можно воспользоваться в поездах 2-го класса TLK и IC. Кто может получить бесплатную поездку К списку украинцев, имеющих право на бесплатный проезд в Польше, относятся те люди, которые пересекли границу с 24 февраля, и принадлежат к следующим группам: дети до 18 лет; женщины; мужчины старше 60 лет; мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью. Как ее и где получить Посадка в поезда осуществляется по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, выдаваемым по одному из условий: предъявление загранпаспорта гражданина Украины наличия проездного документа от УЗ на поезд в Польшу, предъявление уведомления о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность. Вместе с тем, гражданам с инвалидностью также нужно предъявить документы, подтверждающие их инвалидность (украинские – тоже подходят). Ранее стало известно, что ряд стран Евросоюза отменят бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан Украины, начиная с 1 июня. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.