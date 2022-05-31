Пенсионный фонд Украины изменил порядок финансирования е-больничных. Получить выплаты можно не только на основании оригинала е-больничного, но и выписки из Электронного реестра листков нетрудоспособности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ. Как получить выписку из реестра Получить выплаты можно на основании выписки из Электронного реестра листов нетрудоспособности, который формируется в кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) или получить в бумажной форме, обратившись в сервисные центры Пенсионного фонда Украины. Чтобы получить подъемник, работник должен авторизироваться на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью КЭП или BankID. Для этого назначен пункт меню "Запрос на получение бумажных документов" раздела "Коммуникации по ПФУ". Для формирования подъемника необходимо выбрать тип запроса "Извлечение из ЕРЛН". Также подъемники е-больничных могут сформировать работодатели за своих работников. Выдержку можно загрузить в формате PDF и передать работодателю для обработки и начисления помощи. Фонд социального страхования Украины профинансирует выплаты после получения от работодателя заявления-расчета. Финансирование е-больничных Следить за состоянием финансирования е-больничных работники могут онлайн в телеграмм-канале ФССУ. Необходимо ориентироваться на дату принятия Фондом заявления-расчета, именно от него зависит срок выплаты больничного. Дату можно уточнить у работодателя или в отделении ФССУ. "Электронные больничные продолжают формироваться и в условиях военного положения, а Фонд социального страхования Украины штатно производит их оплату — с начала войны финансирование больничных и страховых выплат не приостанавливалось ни на день", — отметили в пресс-службе ПФУ. Напомним, Министерство здравоохранения Украины упростило оформление больничных для переселенцев за границей, ставших временно нетрудоспособными. Формировать медицинское заключение можно во время действия военного положения и три месяца после его отмены. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.