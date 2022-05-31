На Донецком направлении кафиры сосредоточили усилия на штурме Северодонецка. Активно используют средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. Противник применяет огненное поражение подразделений украинских войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии соприкосновения. Кроме того, на Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Тошковка, боевые действия продолжаются. Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупантам удалось несколько продвинуться внутрь Северодонецка. Там сейчас – уличные бои, поэтому жителям города опасно выходить из укрытий. Напомним, из Луганской области официально приостановили эвакуацию. В понедельник, 30 мая, российские кафиры обстреляли автомобиль, ехавший за желающими уехать, погиб журналист из Франции. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.