На Лиманском направлении русские войска осуществляют перегруппировку сил с целью развертывания наступления. Оккупанты пытались провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, но понесли потери и отошли на ранее занятые позиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. Напомним, ударная авиация Воздушных сил нанесла удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Довгенькое, которое находится возле Изюма. Была уничтожена ротно-тактическая группа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.