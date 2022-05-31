Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан провел телефонный разговор с Ибрагимом Калином, пресс-секретарем и главным советником президента Турции. Стороны обсудили войну в Украине и вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома. Стороны обсудили постоянную поддержку Украины перед лицом российской агрессии, а также соответствующие усилия по обеспечению выхода украинского сельскохозяйственного экспорта на мировые рынки. Салливан выразил поддержку продолжающимся прямым переговорам Турции со Швецией и Финляндией для решения проблем, связанных с их заявками на членство в НАТО, которые поддерживают США. В свою очередь, в заявлении турецкой стороны говорится, что Калин во время разговора с Салливаном заявил, что страны, желающие вступить в НАТО, должны усвоить ценности и принципы Альянса в области безопасности и борьбы с терроризмом. "Было подчеркнуто, что Швеции и Финляндии необходимо предпринять конкретные шаги в отношении террористических организаций, угрожающих национальной безопасности Турции", — добавили в Анкаре. Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что Турция выступает против членства Швеции в большей степени, и Финляндии — в меньшей, из-за их позиции в отношении участников и сторонников "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которых Турция рассматривает как террористов. Также мы писали, что власти Турции опубликовали официальные требования, без соблюдения которых они будут блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.