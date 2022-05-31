Сегодня, 31 мая, на территории Украины ожидается влажная погода. В некоторых регионах пройдут дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня осадки пройдут на востоке и юге страны, а также в Черниговской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Ветер преимущественно северный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +11+13, днем +21+23 градуса; на западе ночью +8+13 градусов, а днем +19+22; в восточных областях ночью +15+17, днем +28+30 градусов; на юге страны ночью +13+17 градусов, а днем +28+30; в центральных областях ночью +11+14, днем +24+27 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области также сухо, возможна переменная облачность. Ветер северный, 5-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +21+24 градуса, а ночью +11+13. Ранее синоптики предупреждали, что 31 мая на Украине ожидаются дожди. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.