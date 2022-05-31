"Укрзалізниця" обнародовала график дополнительного эвакуационного поезда на вторник, 31 мая. Компания назначила сегодня один рейс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю". Эвакуационный поезд на 31 мая 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов В "Укрзалізниці" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому украинцам следует проверять информацию на сайте компании. Напомним, в "Укрзализныце" рассказали, сколько каждый день компания тратит топлива на вагон с телами российских военных. Ранее "Укрзализныця" объявила о том, что добавила еще 6 рейсов по маршруту Чернигов – Нежин. Кроме того, запустили еще рейсы по маршруту Конотоп — Нежин. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.