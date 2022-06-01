Пенсионный фонд Украины произведет плановый перерасчет в 2022 году. Дополнительные выплаты смогут получить около 300 тысяч пенсионеров, которые вышли на пенсию за последние два года и продолжают работать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ. Для кого производят перерасчет Как отметили в ПФУ, пенсионеры, которые после назначения пенсии официально работали, то есть за них уплачены или уплатили единый социальный взнос, каждые два года получают право на перерасчет пенсии. Такой перерасчет производится по обращению пенсионера или автоматически с 1 апреля. Право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, полученный в том числе по февраль текущего года. Перерасчет производится с учетом только страхового стажа, полученного после назначения (предварительного перерасчета) пенсии, или – в случае целесообразности – с учетом стажа и заработной платы, полученных после назначения (предварительного перерасчета) пенсии. Когда пенсионеры получат дополнительные выплаты Выплата перечисленных пенсий будет производиться начиная с июня и с доплатой за апрель и май. Согласно статистическому отчету на 1 апреля 2022 года в Украине 10,8 млн пенсионеров, из которых 2,7 млн учитываются как работающие. Средний размер пенсии работающих пенсионеров – 4532,91 грн, что на 162,46 грн больше среднего размера пенсий всех пенсионеров (4370,45 грн). В 2021 году Пенсионный фонд Украины произвел перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Перечислены пенсии 633,0 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.