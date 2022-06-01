1 июня во Всемирный День Детей киевское издательство «Саміт-книга» начинает печать книги «РОЗВИВАЙКА для дошкільнят» в 2х томах тиражом 2000 экз для бесплатного распространения среди украинских детей дошкольного возраста, вынужденно находящихся в Польше.

Книга рекомендована Институтом модернизации содержания образования для учебной работы в рамках НУШ и ее выход стал возможен благодаря финансовой поддержке проекта гуманитарным фондом американско-украинской семьи Сайферс. Это уже не первый проект семейного фонда, связанный с украинскими детьми : программа поиска патронатных американских семей для украинских многодетных семей с начала войны реализуется фондом Сайферс.

Распространение книг будет осуществляться при содействии структур МИД Украины, а также в партнерстве с проектом «Книжки без кордонів», инициированный первой леди Украины Еленой Зеленской.