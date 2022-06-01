В июне 2022 средняя месячная температура воздуха прогнозируется 18-23 градусов тепла (в горных районах 15-19 градусов). Это на 1-1,5 градусов выше нормы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), что в пределах месячной нормы. Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в июне составляет 17-22 градусов тепла, в горных районах 11-18 тепла. Абсолютный минимум температуры воздуха — 0-9 градусов тепла, в Карпатах, горах Крыма, северных, северо-западных и восточных областях местами 0,3-3 градуса мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха – 32-38 градусов тепла, в южных и восточных областях местами 39-39,8 градусов тепла, в Карпатах и горах Крыма 25-33 градусов тепла. Среднее месячное количество осадков составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Крыму местами 28-37 мм. "В июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град, шквалы", – отмечают синоптики. Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через 15 градусов в сторону повышения состоялся 25 мая, что знаменует начало метеорологического лета. Метеорологическая весна началась 6 февраля и продолжалась 108 дней. Она оказалась более чем на месяц продолжительнее климатической нормы. Нынешнее метеорологическое лето посетило Киев на две недели позже среднемноголетних показателей. Ранее за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году — 22 апреля, а самое позднее, в 1990 и 2001 годах — 7 июня. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.