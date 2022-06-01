На Славянском направлении российские кафиры провели перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького захватчики отвели отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов враг усилил группировку в населенном пункте Купянск путем перемещения батальонной тактической группы. Кроме того, кафиры вели разведку позиций наших войск с помощью БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайские и Большая Камышеваха. Ранее сообщалось, что ударная авиация Воздушных сил нанесла удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Довгенькое, который находится возле Изюма. Была уничтожена ротно-тактическая группа, Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.