Погода в Украине сегодня, 1 июня, будет теплой, местами температура воздуха прогреется до +31. При этом в ряде областей будут идти дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в восточной части, ночью местами и западных областях небольшие дожди, днем в западных, Житомирской, большинстве центральных областей умеренные кратковременные дожди, отдельные грозы. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +10+13, днем +23+26 градусов; на западе ночью +11+13 градусов, а днем +22+25; в восточных областях ночью +15+19, днем +28+31 градусов; на юге страны ночью +13+18 градусов, а днем +25+31; в центральных областях ночью +11+15, днем +24+27 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометра ночью покажут +12+14 градусов, а днем поднимутся до +24+26. Напомним, ранее мы писали, что будет с погодой в Украине в июне 2022 года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.