Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения проводит обучение с использованием стратегических комплексов "Ярс". В Ивановской области ракетные комплексы отрабатывают маневрирование и развертывание для выполнения стрельб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс". Сообщается, что на учениях задействовано около тысячи военнослужащих, а также более 100 единиц техники. Будут ли в ходе маневров производиться учебные пуски, не сообщается. Отметим, что в России не раз угрожают применить ядерное оружие против нашей страны. В то же время, американская разведка отметила, что Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если почувствует угрозу для своего режима. В ООН также считают применение Россией ядерного оружия против Украины вполне возможным. При этом, как заявил недавно посол РФ, Москва якобы не станет применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины и назвал причину. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.