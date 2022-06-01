Москва сконцентрировала свои силы на захвате Донбасса, но тем самым создает уязвимые места в важной для нее Херсонской области, где ВСУ проводят контрнаступление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). "Херсон является критической территорией, потому что это единственная область Украины, где российские силы удерживают позиции на западном берегу Днепра", — говорится в сообщении. Эксперты считают, что если Россия сможет сохранить сильный плацдарм в Херсоне, когда боевые действия прекратятся, у нее будет очень сильная позиция, с которой можно будет начать вторжение в будущем. С другой стороны, если Украина вернет Херсон, то она окажется в гораздо более сильной позиции, чтобы оградить себя от предстоящего нападения России. Этот стратегический расчет должен привести к тому, что Кремль выделит достаточную боевую мощь для удержания Херсона. Но президент РФ Владимир Путин вместо этого решил сосредоточить все силы и ресурсы в отчаянной попытке захватить восточные районы Украины. "Длительные успешные украинские контрнаступления в Херсоне свидетельствуют о том, что украинское командование осознает эти реалии и пользуется уязвимыми местами, созданными решениями Путина", — подчеркнули военные эксперты. Напомним, в ISW заявили, что растущие потери среди младших офицеров РФ снизят возможности и боевой дух кафиров. Ранее эксперты также говорили о том, что российские войска не смогут быстро продвинуться в Северодонецке Луганской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.