Российские военные провели ремонт железнодорожного мостового перехода в районе Купянска для опрокидывания новых подразделений и возобновления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. Также в Донецком направлении подразделения агрессора при поддержке авиации основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий. Противник обстреливает украинские позиции вдоль линии соприкосновения с минометами, ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня. Напомним, вчера в Донецкой и Луганской областях украинские военные отразили 9 атак врага. Мы также писали о том, что на юге кафиры минуют побережье реки Ингулец, чтобы сдержать наступление ВСУ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.