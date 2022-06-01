Ежедневные боевые потери на востоке Украины составляют около 60-100 солдат убитыми. Еще около 500 ранеными. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью Newsmax. Он отметил, что ситуация на Донбассе очень тяжелая. "Ситуация на востоке Украины очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою", — сказал он. По его словам, Россия исчерпает желание продолжать боевые действия в южных и восточных регионах Украины, поскольку мир объединяется вокруг нашего суверенитета. Напомним, по данным Генштаба ВСУ, первоначально полномасштабное вторжение в Украину погибло около 30 500 российских военнослужащих. Также противник потерял более 3300 боевых бронированных машин. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.